Емельяненко победил американца Соннена в полуфинале Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Видео опубликовано в Twitter организации.

Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде поединка, который прошел в Нью-Йорке. В финале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с Райаном Бейдером.

Как передает ТАСС, по словам Емельяненко, Соннен был тяжелым соперником и хорошо подготовился. При этом российский боец отметил, что не устал и мог бы продолжить бой. После боя Емельяненко также рассказал, что просил руководство Bellator не ставить его против россиян. Он отметил, что многим российским бойцам помогал лично, и я для него важно его «отношение к ним». «Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином», — сказал он.

В середине сентября стало известно, что Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета имени Миллионщикова, где будет обучаться по специальности «Нефтегазовое дело». Это будет второе высшее образование Емельянененко, ранее он закончил Белгородский государственный университет (факультет физкультуры и спорта).

С февраля 2017 года Емельяненко выступает за бойцовский клуб «Ахмат».