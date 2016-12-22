Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США во время прямого эфира в Instagram. Запись ДТП он опубликовал в своем аккаунте в в соцсети.

https://www.instagram.com/p/Bo4s2BFHS6G/?taken-by=kharitonovmma

В комментариях к записи боец отметил, что был пассажиром, а в автомобиль, в котором он находился, врезался нетрезвый водитель.

Харитонов рассказал ТАСС, что авария произошла, когда он направлялся на бой Федора Емельяненко на турнир Bellator. Боец отметил, что получил только ссадины и ушибы.

Накануне Сергей Харитонов участвовал в турнире Bellator 207 и победил американца Роя Нельсона. Поединок проходил в городе Анкасвилль, в штате Коннектикут.