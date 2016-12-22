Боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США
Общество, 04:43
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Боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США
Российский боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США во время прямого эфира в Instagram. Запись ДТП он опубликовал в своем аккаунте в в соцсети.
https://www.instagram.com/p/Bo4s2BFHS6G/?taken-by=kharitonovmma
В комментариях к записи боец отметил, что был пассажиром, а в автомобиль, в котором он находился, врезался нетрезвый водитель.
Харитонов рассказал ТАСС, что авария произошла, когда он направлялся на бой Федора Емельяненко на турнир Bellator. Боец отметил, что получил только ссадины и ушибы.
Накануне Сергей Харитонов участвовал в турнире Bellator 207 и победил американца Роя Нельсона. Поединок проходил в городе Анкасвилль, в штате Коннектикут.