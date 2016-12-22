Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер впервые посетил Киев. Об этом сообщается на сайте мэра города Виталия Кличко.

«Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварцнеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали», -рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что Шварцнеггеру понравился город. По его словам, актер пообещал приехать еще раз, но на более длительное время. Кличко отметил, что в следующий визит Шварцнеггера обеспечит ему еще больше положительных эмоций.

На своей странице в Facebook Кличко разместил видео, на котором актер говорит, что приехал к своему другу Кличко и очень рад встрече.

«Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I'll be back! Hasta la vista, baby! [пер. — «Я вернусь! До встречи, детка!»]», — сказал Шварцнеггер.

О том, что актер собирается впервые посетить Киев, стало известно в конце сентября. Агентство УНИАН сообщало, что Шварцнеггер направится на бизнес-форум Olerom Forum One. Форум прошел 13 октября в Дворце спорта.