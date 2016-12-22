Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, украинский президент Петр Порошенко принял отставку. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Полторак уволился в звании генерала армии. При этом он останется во главе Минобороны как гражданский министр, так как по украинским законам с 1 января 2019 года во главе ведомства должно встать гражданское лицо. Обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут разделены между двумя руководителями.

Порошенко объяснил такое решение тем,​ что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии». Также глава государства вручил министру орден Богдана Хмельницкого I степени.

Полторак пошел на военную службу в 1983 году, с октября возглавил Минобороны Украины, до этого он несколько месяцев командовал Нацгвардией и Внутренними войсками Украины.