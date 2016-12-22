ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,95 65,88 EUR Нал. 77,41 76,19 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6312,00 -4,50 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы
Лента новостей
С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 17:22, РБК и Canon Трамп пообещал «суровое наказание» Эр-Рияду из-за саудовского журналиста 17:08, Политика Климкин осудил публикацию списка украинцев с венгерским гражданством 16:54, Политика В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли 15 человек 16:41, Политика Полиция Тулы нашла потерявшегося во время ЧМ-2018 фаната из Конго 16:32, Общество В Сети опубликовали видео спецоперации против боевиков в Дагестане 16:14, Политика При штурме дома в Дагестане убиты два боевика 16:01, Политика Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 15:59, РБК и Lenovo В РПЦ пообещали «жесткий ответ» на решение Константинополя по Украине 15:58, Политика Черчесов допустил участие травмированного Дзюбы в матче с Турцией 15:56, Спорт Самолет экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления 15:49, Общество Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение о переходе в Bellator 15:36, Общество В Дагестане во время спецоперации ликвидировали боевика 15:28, Политика Разработчик сообщил об автоматической работе системы спасения на «Союзе» 15:06, Общество Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:56, РБК и Mastercard Путин поздравил с днем рождения Марка Захарова 14:44, Общество В Москве неизвестный поджег храм иконы Божией Матери 14:32, Общество Самолет из Турции сел в Уфе с неисправной системой шасси 14:20, Общество Врио главы Хакасии попросил отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ 14:05, Политика В Дагестане силовики начали штурм дома с укрывшимися боевиками 14:00, Общество SANA сообщило о применении коалицией белого фосфора в Сирии 13:36, Политика «Монако» объявил о назначении Тьерри Анри на пост главного тренера 13:28, Спорт Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:20, РБК и Мираторг Володин не исключил выход России из Совета Европы 13:13, Политика Имущество и счета футболиста Глушакова арестовали из-за развода 12:56, Общество Росморречфлот назвал возможную причину затопления теплохода в Черном море 12:53, Общество Армен Джигарханян попал в больницу 12:36, Общество В Черном море затонул теплоход под флагом Панамы 12:25, Общество
Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы
Политика, 17:25
0
Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, украинский президент Петр Порошенко принял отставку. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Полторак уволился в звании генерала армии. При этом он останется во главе Минобороны как гражданский министр, так как по украинским законам с 1 января 2019 года во главе ведомства должно встать гражданское лицо. Обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут разделены между двумя руководителями.

Порошенко объяснил такое решение тем,​ что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии». Также глава государства вручил министру орден Богдана Хмельницкого I степени.

Полторак пошел на военную службу в 1983 году, с октября возглавил Минобороны Украины, до этого он несколько месяцев командовал Нацгвардией и Внутренними войсками Украины.

Теги: Минобороны Украины , Степан Полторак , отставка , Петр Порошенко
Главное
Врио главы Хакасии попросил отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ Политика
Материалы по теме
Министр обороны Украины заявил о создании ПВО на деньги Roshen Политика
Министр обороны Украины ответил на обвинения в «сдаче Крыма» России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter