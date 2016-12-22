Министр обороны Украины Полторак ушел с воинской службы

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, украинский президент Петр Порошенко принял отставку. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Полторак уволился в звании генерала армии. При этом он останется во главе Минобороны как гражданский министр, так как по украинским законам с 1 января 2019 года во главе ведомства должно встать гражданское лицо. Обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут разделены между двумя руководителями.
Порошенко объяснил такое решение тем, что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии». Также глава государства вручил министру орден Богдана Хмельницкого I степени.
Полторак пошел на военную службу в 1983 году, с октября возглавил Минобороны Украины, до этого он несколько месяцев командовал Нацгвардией и Внутренними войсками Украины.