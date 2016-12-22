Путин поздравил с днем рождения Марка Захарова

Президент Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра «Ленком» режиссера и актера Марка Захарова с 85-летием. Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.



«От души желаю вам успехов и благополучия», — написал российский лидер. Он также пожелал худруку крепкого здоровья и «всего самого доброго».

Путин отметил, что Захаров посвятил свою жизнь творчеству и именно он создал театр «Ленком», который президент назвал легендарным. Российский лидер заявил, что режиссер «вписал яркие, незабываемые страницы в историю отечественного кинематографа» и смог открыть «целую плеяду талантливейших актеров».

Также Захарова поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его поздравление опубликовано на сайте правительства. Глава кабмина отметил, что миллионам театралов «повезло», что Захаров выбрал профессию режиссера, потому что он создал «настоящий» авторский театр со своим стилем, где воплощаются «самые смелые фантазии, драматургия органично сочетается с музыкой, тонкая сатира с философией». Медведев отметил, что режиссер создал уникальное творческое пространство, которое притягивает зрителей и стало «домом» для актеров.



«Ваш жизненный девиз — идти своей дорогой, не быть как все, ломать любые шаблоны», — напомнил Медведев. Он также назвал большой удачей попасть на спектакль «Ленкома» под руководством Захарова.



Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году. С 1965 года он работал режиссером Московского театра сатиры, а с 1973 года — главным режиссером «Ленкома». Захаров поставил такие мюзиклы, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», оперу «Королевские игры» и др. Также он был режиссером фильмов, в том числе «12 стульев» 1976 года, в котором Остапа Бандера сыграл Андрей Миронов, «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и «Убить дракона».