Самолет из Турции сел в Уфе с неисправной системой шасси
Общество, 14:20
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Самолет из Турции сел в Уфе с неисправной системой шасси
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер» рейса Анталья — Уфа благополучно приземлился с неисправной гидравлической системой шасси. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Башкирии.
Как отмечается, посадка прошла в штатном режиме. В результате никто не пострадал.
Представитель уфимского аэропорта Татьяна Ризван сообщила «РИА Новости», что борт совершил посадку в аварийном режиме. По ее словам, в самолете находились 227 пассажиров. Ризван отметила, что они были высажены в обычном порядке, а воздушное судно было отбуксировано к месту стоянки.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что начали проверку по факту инцидента. В ведомстве отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.