Лавров рассказал о начале создания российской промзоны в Египте

В Египте началось создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и строительство атомной электростанции российского образца в городе Эль-Дабаа. Об этом написал министр иностранных дел России в своей статье для египетской газеты «Аль-Ахрам». Ее текст опубликован на сайте российского МИДа.



Лавров отметил, что в 2018 году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. «Эта дата ознаменовала начало нового, весьма важного этапа в связях между двумя народами, уходящих корнями в глубину столетий», — сказал министр иностранных дел.

На данный момент политический диалог между странами динамично развивается, сообщил Лавров. Он рассказал, что между Россией и Египтом растет товарооборот, который составляет более $6,5 млрд, совершенствуется договорно-правовая база. Лавров положительно оценил работу российско-египетских межправительственных комиссий по сотрудничеству в торговой, экономической и военно-технической сфере.



Министр иностранных дел отметил, что в России заинтересованы в том, чтобы расширить культурные и гуманитарные связи и контакты между людьми из обеих стран. В пример Лавров привел возобновление авиаперевозок между Москвой и Каиром, которое было принято российским президентом Владимиром Путиным в ходе его визита в Египет в декабре 2017 года. Глава МИДа отметил важность усилий ради повышения безопасности граждан обеих стран, в том числе на воздушном транспорте. Лавров выразил уверенность, что это поможет «выйти на новые рубежи» в туризме.

Глава российского МИДа отметил, что Москва и Каир вышли на уровень «всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества» благодаря опыту плодотворной работы и «опоре на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Лавров подчеркнул, что Россия и Египет выступают за разрешение конфликтов только политико-дипломатическим путем, ратуют за объединение мирового сообщества для противодействия терроризму и экстремизму и «укрепление режима» нераспространения оружия массового уничтожения.

Лавров добавил, что есть все предпосылки, чтобы партнерство египетских и российских властей вышло «на новую высоту» для «процветания» граждан обеих стран и поддержания стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне. «Совместно с египетскими друзьями продолжим работать над реализацией этой благородной задачи», — заключил Лавров.