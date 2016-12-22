В Непале при сходе лавины погибли девять альпинистов

В Непале по меньшей мере девять альпинистов погибли в результате схода лавины на горе Гурджа Химал. Об этом сообщил организатор экспедиции Trekking Camp Nepal, пишет The Himalayan Times.

По его словам, погибшие были из экспедиции Koreanway Gurja Himal Expedition 2018. Среди жертв пятеро граждан Южной Кореи, в том числе лидер группы Ким Чан Хо, и четверо непальских альпинистов.



Погибшие альпинисты встали базовым лагерем на высоте 3,5 тыс. м, чтобы переждать непогоду. Однако в пятницу, 12 октября, сильный снежный шторм вызвал лавину, которая накрыла их стоянку. Поисково-спасательный вертолет был отправлен на склон утром 13 октября.



The Himalayan Times сообщил, что Ким Чан Хо был первым корейцем, который покорил 14 восьмитысячников мира без использования кислородной маски.



Высота горы Гурджа Химал составляет 7193 м. Она является частью горного массива Дхаулагири. Его главная вершина высотой 8167 м — седьмая среди восьмитысячников мира.