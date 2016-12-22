ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,78 65,89 EUR Нал. 77,12 76,18 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6316,39 -2,67 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
В Японии метеорит упал на крышу жилого дома
Лента новостей
Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 09:15, РБК и Schneider Electric Киев решил изучить вопрос отказа от централизованной подачи горячей воды 09:05, Общество В Красноярском крае суд отменил депортацию старовера из Бразилии 08:40, Общество В Японии метеорит упал на крышу жилого дома 08:20, Общество Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы 07:56, Общество Едущих в Россию украинцев призвали «брать автомат» и возвращать Кубань 07:37, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 07:14, РБК и Мираторг В кафе на МКАД произошел пожар площадью 400 квадратных метров 07:07, Общество В Китае пообещали не использовать девальвацию валют для торговых войн 06:57, Политика Советник Трампа по нацбезопасности назвал цель поездки в Россию 06:43, Политика Болтон оценил уровень вмешательства России в промежуточные выборы в США 06:31, Политика В Краснодаре загорелись склады площадью 2,5 тыс. квадратных метров 06:00, Общество Google не раскрыла сенаторам США планы по созданию поисковика для Китая 05:33, Технологии и медиа Семья Принса потребовала перестать исполнять его песню на митингах Трампа 05:09, Общество В Пентагоне сообщили об утечке личных данных сотрудников 04:25, Политика СМИ узнали о подготовке Лондоном санкций из-за саудовского журналиста 03:58, Политика Чтобы жить без боли, нужно разобраться в ее причинах 03:33, Спецпроект РБК PINK WSJ назвала имя нового кандидата в постпреды США при ООН 03:23, Политика «Коммерсантъ» сообщил о визите президента Армении в Москву 03:12, Политика Хиллари Клинтон лишили доступа к секретным данным 02:40, Политика Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн 02:04, Политика Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции 02:04, Политика Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат» 01:31, Общество Посол России в США заявил о желании прекратить «визовую войну» 01:14, Политика Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы 00:48, Бизнес СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты 00:24, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 00:22, РБК и Lenovo Кадыров рассказал о взаимопонимании между Тимати и Нурмагомедовым 00:20, Общество
В Японии метеорит упал на крышу жилого дома
Общество, 08:20
0
В Японии метеорит упал на крышу жилого дома

В Японии кусок метеорита проломил крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти. Об этом сообщили в Национальном музее науки, передает NHK.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 26 сентября. Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров. В момент инцидента внутри здания был человек. В результате падения небесного тела никто не пострадал.

NHK опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором женщина, в чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

Найденные обломки обладали свойствами магнита. Ученые установили, что метеориту около 4,5 млрд лет. Теперь он будут зарегистрирован в Международном метеоритном обществе и получит название «метеорит Комаки».

В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз такой случай был зафиксирован в 2003 году в городе Хиросима.

Теги: метеорит , Япония , падение метеорита
Главное
Советник Трампа по нацбезопасности назвал цель поездки в Россию Политика
Материалы по теме
В России разработали материал для защиты модулей МКС от метеоритов Технологии и медиа
СМИ опубликовали видео падения метеорита в Китае Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter