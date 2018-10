Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы

Один из основателей и бывший басист рок-группы 3 Doors Down Тодд Хэррелл приговорен к 10 годам лишения свободы в США за незаконное владение оружием. Об этом говорится в решении суда города Джэксона штата Миссисипи, сообщает Sun Herald.



Дело было возбуждено после того, как сотрудники правоохранительных органов 15 июня нашли в доме музыканта огнестрельное оружие и наркотики, после того как прибыли на вызов о домашнем насилии. В результате басист был помещен под арест.



Как отмечается в сообщении, Хэрелл получил максимальное наказание по статье о незаконном владении оружия. Кроме того, музыкант должен выплатить $1 тыс. за судебные издержки и $100 компенсаций жертве.



У Хэррелла были проблемы с законом с 2002 года по разным статьям, в том числе его обвиняли в нападении и хулиганстве. В 2013 году при ДТП с его участием погиб человек. В 2015 году басист был приговорен к двум годам лишения свободы. Суд признал виновным музыканта в превышении скорости и езде в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, музыканта обвиняют в провозе контрабанды в в тюрьму, после того как предположительно его жена высылала ему посылку с рецептурным обезболивающим Бупренорфином. Данное лекарство является полусинтетическим опиоидом.​



Группа 3 Doors Down была основана в 1996 году вокалистом и барабанщиком Брэдом Арнольдом и Тоддом Харреллом. Успех им принесла песня Kryptonite. Группой заинтересовалась компания Universal Records и подписала с музыкантами контракт. После дебютной пластинки The Better Life, вышедшей в 2000 году, их альбомы разошлись тиражом более 20 млн копий. Хэррелла выгнали из 3 Doors Down в 2012 году после того, как он устроил ДТП под воздействием наркотических препаратов.