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Семья Принса потребовала перестать исполнять его песню на митингах Трампа
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Семья Принса потребовала перестать исполнять его песню на митингах Трампа
Общество, 05:09
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Семья Принса потребовала перестать исполнять его песню на митингах Трампа

Семья американского певца Принса, погибшего в 2016 году от передозировки обезболивающим, потребовала перестать исполнять его песню Purple Rain на митингах президента США Дональда Трампа, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на Омарра Бейкера, сводного брата певца.

«Наследники Принса никогда не давали разрешение на использование его песен президенту Трампу или Белому дому и запросили немедленно прекратить их использование», — заявил Бейкер.

Как отмечает Rolling Stone, неизвестно, оформили ли родственники Принса свои требования в юридическую форму. Белый дом и семья певца не ответили на запросы агентства AP, подчеркивает журнал.

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​Песня Purple Rain была выпущена в 1984 году на одноименном альбоме. Пластинка получила две премии «Грэмми». Ее также включили в список 500 песен, которые по версии Зала славы рок-н-ролла, сформировали этот жанр.

Принс не первый музыкант, чью композиции Трампа попросили не использовать. В разное время аналогичные требования выдвинули The Rolling Stones, Aerosmith, Twisted Sister, R.E.M., Queen, Адель, Нил Янг, Том Петти, Элтон Джон и другие.

Теги: Принс , Дональд Трамп
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