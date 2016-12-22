В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе
Общество, 12 окт, 22:58
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В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе
На нефтепроводе государственной нигерийской компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) произошел пожар, погибли 19 человек, передает The Nation со ссылкой на официального представителя NNPC и корпус по вопросам безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC).
Возгорание произошло в штате Абия, недалеко от города Аба. В NSCDC заявили, что после этого в двух близлежащих деревнях произошли взрывы. Жертвами инцидента стали 19 человек.
Как рассказал представитель компании Нду Угамаду заявил, что, возможно, пожар произошел из-за преступников, которые пытались похитить топливо из нефтепровода.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и эксперты по безопасности из NNPC.