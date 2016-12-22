Лукашенко угостил Путина блинами и драниками

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили агрогородок Александрия. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

Агрогородок является малой родиной Лукашенко. Президенты побывали в доме, где рос белорусский лидер, и прогулялись по деревне. Лукашенко провел для Путина экскурсию по территории, где располагается источник — Трофимова криница. Там лидеры выпили воды, которая, как отмечает пресс-служба Лукашенко, считается целебной.

Президенты прокатились по агрогородку на модернизированном автомобиле 1960-х годов ГАЗ-69. Машину вел Лукашенко. После прогулки в родном доме президента Белоруссии Лукашенко и Путин отведали блины и драники.

В Белоруссии прошел пятый форум регионов двух стран. Помимо Путина и Лукашенко, в нем приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич, министр финансов Антон Силуанов и другие.