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Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева
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Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева
Общество, 19:45
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Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева
Маргарита Юрьева (Фото: Александр Гладштейн / РИА Новости)

Актриса Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького Маргарита Юрьева скончалась на 94-м году жизни после болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

«Красота, безукоризненный художественный вкус, огромная сила воли, безудержная жажда творчества и любовь к родному театру — такой нам запомнится дорогая и прекрасная Маргарита Валентиновна Юрьева», — говорится в сообщении.

Прощание с народной артисткой РСФСР пройдет в фойе МХАТа 16 октября. Отмечается, что о времени прощания и месте похорон сообщат позже.

Маргарита Юрьева родилась 11 мая 1925 года в Подольске. Она являлась ветераном Великой Отечественной войны. Актриса стала одной из первых выпускников Школы-студии МХАТ, а в 1947 году стала играть на сцене МХАТ им. Горького. Ее учителями были советские актеры и режиссеры Виктор Станицын, Михаил Кедров, Борис Ливанов, Иосиф Раевский, Алла Тарасова и другие. В театре она сыграла более 35 ролей. С 1987 года, когда театр возглавила народная артистка СССР Татьяна Доронина, Юрьева перешла в ее труппу.

Юрьева также сыграла в таких фильмах, как «Искатели», «Сельская учительница», «Урок жизни» и фильмах-спектаклях «Три сестры», «Враги» и других.

Теги: актриса , МХАТ им. Горького
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