Следователи заподозрили сочинского чиновника в растрате 123 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело против замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сочи Виталия Петренко, который подозревается в неправомерном расходовании 123 млн руб. из бюджета. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в РБК.

Петренко подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контрактов на приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных домах. По версии следствия, указанную сумму он потратил на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений.

Портал «Ясно» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Краснодарскому краю пишет, что Петренко заключил 55 контрактов с застройщиками на покупку квартир в многоэтажке. При этом дом не достроили и до сих пор не подсоединили к централизованным сетям водоснабжения. По данным СК, разрешение на строительство отсутствовало, и это было известно чиновнику.

В конце июля суд в Сочи отправил под домашний арест директора концертного зала «Фестивальный» Евгения Паснюка, который был фигурантом уголовного дела о растрате около 1,3 млн руб. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (растрата или присвоение).