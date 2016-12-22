Роспотребнадзор проверит нитратомеры для овощей и фруктов

Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими институтами проверит наиболее известные модели нитратомеров, чтобы удостовериться в достоверности результатов их измерений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данную проверку инициировали в связи с тем, что с приходом осени в интернете появилось большое количество предложений приобрести портативные устройства и экотестеры. По словам продавцов, они способны указать количество нитратов в овощах и фруктах и помочь в выборе продуктов.

«В рекламных аннотациях не указывается, что данные приборы по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что средняя цена таких приборов варьируется от 5 до 8 тыс. руб.

Роспотребнадзор призвал россиян покупать овощи и фрукты в местах санкционированной торговли, обращая внимание на их внешний вид, условия хранения и наличие у продавцов необходимых документов.