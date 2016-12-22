Глава «Гаража» рассказал о любви Абрамовича к современному искусству

Предприниматель Роман Абрамович, который вместе со своей бывшей супругой Дарьей Жуковой с 2008 года является соучредителем московского музея «Гараж», разбирается и действительно любит современное искусство, а не занимается в этой сфере микроменеджментом. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал директор выставочного пространства Антон Белов.

Если бы бизнесмен не любил, не разбирался бы в этом, «вряд ли бы у него так долго сохранился интерес к музею, который <...> является передовой мировой площадкой и трансформатором социальных идей изменений в России», уверен Белов.

И Жукова, и Абрамович, по словам директора «Гаража», посвящают музею свое личное время. В том числе с этим Белов связал позитивные изменения, происходящие с выставочной площадкой. «Они [Абрамович и Жукова] доверяют команде и не занимаются так называемым микроменеджментом», — добавил он, назвав учредителей удивительными в этом плане. Оба они, по словам директора «Гаража», «очень помогают проекту идеологически».

Музей современного искусства «Гараж» был основан Абрамовичем и Жуковой в 2008 году. Изначально он размещался в здании Бахметьевского автобусного гаража на северо-востоке Москвы, а затем переехал в Парк Горького. Площадка, как указывается на сайте музея, также является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры.