ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,09 65,74 EUR Нал. 77,49 76,10 USD Бирж. 66,22 -0,68 EUR Бирж. 76,58 -0,47 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6291,50 -292,00 IMOEX 2370,20 -1,96% RTSI 1124,57 -1,64% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25490,70 -0,47% Nasdaq 7423,90 -0,03%
Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области
Лента новостей
Вселенский патриархат снял анафему с глав двух украинских церквей 18:53, Политика Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил 18:52, Политика В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе 18:50, Общество Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18:49, РБК и Сбербанк Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей 18:47, Технологии и медиа В Хакасии попросили Верховный суд республики снять с выборов коммуниста 18:45, Политика Российские волейболистки показали худший результат на ЧМ в истории 18:42, Спорт Путин поручил решить проблему с отоплением из-за ₽23 млрд долгов 18:39, Политика Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга 18:38, Общество Биржа Zaif представила план выплаты компенсаций пострадавшим клиентам 18:34, Крипто Порошенко ввел в украинской армии новое воинское приветствие 18:33, Политика Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге 18:29, Общество МВД затребовало все дела убитого в Подмосковье следователя 18:18, Общество Американские горки: что происходит на биржах США после обвала 18:17, Quote Песок против стали: как изменились цены на стройматериалы во II квартале 18:10, Строительство  Кокорин рассказал о допросах и поездках в автозаке ночью по Москве 18:08, Общество Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм 18:04, Общество Следователи попросят суд заключить под стражу Кокорина и Мамаева 18:02, Общество Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум UFC 18:02, Спорт Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы 17:46, Политика Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области 17:46, Общество Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку 17:46, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:45, РБК и Элитная недвижимость Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами 17:38, Общество Кокорин сменил адвоката «банды Цапков» на другого защитника 17:36, Общество ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России 17:26, Экономика Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России» 17:24, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 17:15, РБК и Mastercard
Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области
Общество, 17:46
0
Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об исчислении времени», согласно которым в Волгоградской области будет сменен часовой пояс. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, российский лидер исключил Волгоградскую область из второй часовой зоны, которая относится к московскому времени. Регион переносится в третью часовую зону, где разница с Москвой составляет плюс один час. К этой зоне также относятся Удмуртская республика, Астраханская, Самарская, Саратовская области. Поправки вступают в силу 28 октября в 02:00 по московскому времени.

В Волгоградской области 18 марта прошел референдум об изменении часового пояса. По данным ЦИК, 58,82% избирателей проголосовали за переход региона на новое время. Референдум был проведен по инициативе Общественной палаты региона после обращений граждан.

Теги: часовой пояс , Волгоградская область , Владимир Путин
Главное
Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил Политика
Материалы по теме
В Саратовской области перешли на новый часовой пояс Общество
Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter