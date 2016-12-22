Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об исчислении времени», согласно которым в Волгоградской области будет сменен часовой пояс. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Таким образом, российский лидер исключил Волгоградскую область из второй часовой зоны, которая относится к московскому времени. Регион переносится в третью часовую зону, где разница с Москвой составляет плюс один час. К этой зоне также относятся Удмуртская республика, Астраханская, Самарская, Саратовская области. Поправки вступают в силу 28 октября в 02:00 по московскому времени.



В Волгоградской области 18 марта прошел референдум об изменении часового пояса. По данным ЦИК, 58,82% избирателей проголосовали за переход региона на новое время. Референдум был проведен по инициативе Общественной палаты региона после обращений граждан.