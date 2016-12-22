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Главу банка в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве на ₽660 млн
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Главу банка в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве на ₽660 млн
Финансы, 14:13
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Главу банка в Кабардино-Балкарии заподозрили в мошенничестве на ₽660 млн

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии выявили факт мошенничества в особо крупном размере в одном из коммерческих банков республики. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до десяти лет.

«В 2016–2018 годах председатель правления финансового учреждения вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих банку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые подали 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 млн до 6,8 млн руб., по которым присвоили себе 659,5 млн руб. Подложные документы для получения кредитов в виде справки о доходе и месте работы изготовил директор ООО. Нальчикский городской суд заключил на два месяца подозреваемых под стражу. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступления.

В пресс-службе МВД по КБР отказались сообщить РБК имя и фамилию арестованного председателя правления коммерческого банка. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах республики, одним из фигурантов данного уголовного дела является бывший руководитель кабардино-балкарского Бум-Банка, зарегистрированного в Нальчике, Каншоубий Ажахов.

1 июня Центробанк отозвал у него лицензию за многократные нарушения требований российского законодательства, которые фиксировались на протяжении года и не были исправлены. В частности, деятельность банка нарушала положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теги: Кабардино-Балкария , мошенничество
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