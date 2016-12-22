Следователи назвали причину смерти актера из фильма об Остине Пауэрсе

Причиной смерти американского актера Верне Тройера, известного по своим ролям в «Гарри Поттере» и «Остине Пауэрсе», стал алкоголь. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на следователя Лос-Анджелеса.

По его словам, у Тройера были обнаружены симптомы, связанные с алкогольной интоксикацией. Актер страдал алкогольной зависимостью и за три недели до смерти был госпитализирован с такими же симптомами. Следователь также не исключил, что актер совершил самоубийство.

Тройер умер в Лос-Анджелесе 21 апреля. Ему было 49 лет. Тогда его семья сообщила, что он умер после болезни.

Тройер родился с заболеванием ахондроплазией, которое из-за недоразвития длинных костей привело к карликовости. В кино он начал сниматься в возрасте 25 лет. Его дебютом стала роль в фильме «Владелец на прогулке», где он был дублером 5-месячного ребенка. Известность Тройер получил благодаря ролям в фильмах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Гарри Поттер и Философский камень».