В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки

В Танзании неизвестные похитили 43-летнего Мохаммеда Дьюджи — бизнесмена и политика, «самого молодого миллиардера Африки», сообщает BBC со ссылкой на полицию Дар-эс-Салама.
Согласно сообщению полиции, Дьюджи собирался на утреннюю тренировку в спортзале одной из гостиниц города, когда произошло похищение.
Мотивы преступников пока неясны, однако по подозрению в причастности к этому похищению полиция уже арестовала трех человек. Двое похитителей миллиардера, вероятно, были иностранными гражданами, считает полиция.
Мохаммед Дьюджи — исполнительный директор танзанийского конгломерата METL, объединяющего ряд предприятий текстильной и пищевой промышленности. Основанная в 1970-х годах отцом Мохаммеда компания сейчас работает в шести странах Африки. В списке миллиардеров Африки журнала Forbes Дьюджи занимает 17-ю строчку.
Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд и называет его самым молодым миллиардером континента.