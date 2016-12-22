Минюст США предварительно одобрил сделку CVS и Aetna на $69 млрд

Минюст США предварительно одобрил покупку аптечной сетью CVS Health Corp. медицинской страховой компании Aethna за $69 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минюст одобрил сделку при условии, что будет продано подразделение Aetna, занимающееся лекарствами, выдаваемыми по рецепту, что необходимо для поддержания конкуренции.
Как отмечает The Washington Post, соглашение может изменить систему здравоохранения и порядок получения американцами базовых медицинских услуг. Сделка позволит CVS, аптеки которой обслуживают 5 млн клиентов в день, открыть клиники для базовых медицинских услуг и диагностики.
CVS Health — компания, уполномоченная по фармацевтическим пособиям, она также владеет крупной аптечной сетью. Aetna является третьей в США компанией в сфере страхования жизни, которая предоставляет услуги около 22,2 млн клиентов.