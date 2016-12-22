В ЕАО после посещения кафе в больницу попали 20 человек

В селе Ленинское Еврейской автономной области (ЕАО) 20 человек, посетивших местное кафе, были госпитализированы с симптомами острого кишечного отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения правительства области.
«В нашу инфекционную больницу [всего] поступили 20 человек, 15 было [по данным] на утро. Все необходимое лечение люди получают в полном объеме», — заявили в управлении, добавив, что состояние отравившихся средней тяжести.
В управлении Роспотребнадзора по ЕАО уточнили, что речь идет о кафе «Осень», чья деятельность приостановлена по решению ведомства. Специалисты начали расследование по факту отравления, взяты пробы пищевых продуктов, питьевой воды, а также смывы с объектов внешней среды.
В ходе эпидемиологического расследования сотрудниками ведомства были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Тем не менее специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.