В США арестовали планировавшего взорвать себя в день выборов мужчину

Житель штата Нью-Йорк Пол Розенфилд арестован за подготовку к самоподрыву в день промежуточных выборов, 6 ноября, сообщается на сайте прокурора южного округа штата.

По словам прокурора Джеффри Бермана, обвиняемый планировал взорвать себя в Национальной аллее в Вашингтоне. О своих планах злоумышленник рассказал в письмах жителю Пенсильвании в августе и сентябре этого года. В них он отметил, что рассчитывал таким образом выразить протест выборам по жребию.

9 октября сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль, за рулем которого находился мужчина и вызвал его на допрос. Розенфилд согласился и в ходе беседы признал, что заказал через интернет черный порох и другие взрывчатые вещества, из которых подвале своего дома сделал бомбу.

Он рассказал, что уже собрал несколько небольших взрывных устройств и протестировал их. В ходе обыска в доме Розенфилда нашли бомбу массой около 200 фунтов (90,2 кг). Мужчину обвинили в незаконном производстве и перевозке взрывного устройства. По каждой из этих статей ему грозит до 10 лет лишения свободы.