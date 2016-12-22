Супруга и зять нового главы Петербурга подали в отставку

Заявление об отставке подал зять временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Алекандра Беглова — Павел Белов, глава комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, а также председатель комитета. Кроме того, свою должность покинет супруга врио губернатора Наталья Беглова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Андрея Кибитова.

«Второго октября Наталья Беглова и Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением», — заявил он. Кибитов уточнил, что супруга и зять Беглова прекратят работать в администрации Санкт-Петербурга с 15 октября.

Предыдущий губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занимал эту должность с 2011 года. 3 октября президент России Владимир Путин отправил его в отставку и предложил стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной компании. На пост главы региона президент назначил Беглова, который ранее работал его представителем в Северо-Западном федеральном округе.

После своего назначения он посоветовал начинать «собирать вещи» тем чиновникам, у кого «что-то не так». По словам Беглова, он не планирует масштабных перестановок в Смольном и не собирается «делать резких движений».