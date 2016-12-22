Путин рассказал об отсутствии у него сложностей при сдаче норм ГТО

Президент России Владимир Путин заявил, что не напрягался, когда в школе сдавал нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом он сказал на форуме «Россия — спортивная держава», передает «РИА Новости».
На форуме занимающейся спортивной гимнастикой школьница Даша Крутько из Кемеровской области спросила у президента, сдавал ли он нормы ГТО.
Президент отметил, что, когда он учился в школе, все должны были сдавать нормативы. «Правда, мне особенно не нужно было напрягаться, потому что я тоже борьбой занимался, у меня уже разряд был такой, мне можно было ГТО не сдавать», — сказал Путин. Однако, по его словам, он «все равно побегал, попрыгал и знак получил».
Даша рассказала президенту, что в спортивном зале в Уфе, где она занимается гимнастикой, нет прыжковой ямы. Президент поручил министру спорта заняться этим вопросом.
Комплекс ГТО существовал в СССР в 1931–1991 годы. В 2014 году Путин подписал указ о возрождении системы ГТО. Советское название было сохранено как дань традициям.