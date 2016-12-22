Мэр Нью-Йорка одобрил введение третьего пола в документах

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего, неопределенного пола X. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

«Думая о тех, кому на протяжении многих лет приходилось жить с документами, которые не соответствуют их видению, я могу только представить, какое это было для них испытание, какая боль. Поэтому поправка 954 так важна», — заявил де Блазио.

Он пояснил, что по новому закону теперь в свидетельстве о рождении можно указать мужской, женский или неопределенный пол. Де Блазио отметил, что таким образом каждый сможет сам определить свой пол и изменить гендер в свидетельстве о рождении.

К неопределенному полу X относятся те, кто не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной.

Страной, в которой действует половое самоопределение, является Австралия. В австралийском паспорте граждане могут менять наряду с фамилией и имени свой гендер, указывая в M, F, X, сообщается на сайте австралийского правительства. Как отмечается в сообщении, те, кто укажет пол X, могут испытывать трудности во время пересечения международных границ, потому что данный гендер в документах редко используется.