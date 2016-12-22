Сбербанк приставит консультантов к сельским банкоматам

Сбербанк собирается приставить к некоторым банкоматам в сельской местности консультантов. ​Об этом заявил председатель наблюдательного совета Сбербанка, советник председателя Центрального банка России Сергей Игнатьев, передает «Интерфакс».

«Предполагается создать сеть банкоматов, при которых в определенные дни недели будет присутствовать работник Сбербанка, консультировать клиентов и помогать им проводить различные операции», — рассказал он.

Игнатьев добавил, что также Сбербанк создает сеть агентов в селах. В частности, агентом может быть ​сельский магазин, заключивший агентский договор с банком. На основании данного документа магазин сможет выполнять ряд операций, в том числе выдавать деньги с банковских карт.​

В середине сентября глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах до конца 2019 года увеличить число офисов в селах ​с 8 тыс. до 11,5 тыс., сообщал «Интерфакс». «Мы в точках продаж в сельских магазинах, которые работают с нашим эквайрингом, будем оказывать ряд банковских услуг. Сейчас в тестовом режиме три услуги, планируются шесть услуг, а где-то — 11. Таким образом, мы обеспечим 95% потребностей жителей села», — говорил Греф. Также он утверждал, что на реновацию сельских филиалов банка планируется выделить до 3 млрд руб.