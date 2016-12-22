Госдума одобрила кандидатуры трех новых членов совета директоров ЦБ

Государственная дума в среду, 10 октября, утвердила десять кандидатур в совет директоров Центробанка, куда вошли три новых члена, передает корреспондент РБК, следивший за трансляцией заседания. Таким образом, общая численность членов совета увеличилась с 12 до 15 человек.

Новичками в совете стали зампред ЦБ Руслан Вестеровский, директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов и руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Полномочия еще семи членов совета были продлены. Это первые зампреды банка Ксения Юдаева и Сергей Швецов, зампреды банка Дмитрий Скобелкин и Владимир Чистюхин, советники главы ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский, начальник главного управления банка по ЦФО Надежда Иванова.

В совет директоров также входят глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первые зампреды Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, а также зампреды Василий Поздышев и Ольга Полякова.

Согласно ФЗ «О Центральном банке», срок полномочий назначенных членов совета — пять лет. Кандидатуры выдвигает глава банка по согласованию с президентом.