В Киеве произошли столкновения националистов с полицией

В Киеве произошли столкновения между членами националистической организации С14 и правоохранителями. Об этом пишет украинское издание «Вести».

Члены С14 вышли на пикет у здания МВД Украины с требованием расследовать покушения на активистов организации. Ранее неизвестные ​бросили гранату в квартиру координатора организации Сергея Мазура, из-за чего пострадал отец активиста.

Потасовка между митингующими и правоохранителями произошла, когда представители С14 и народные депутаты вошли в здание МВД. Издание сообщает о трех задержанных.

Как пишет УНИАН, одному из активистов, не относящемуся к С14, порезали руку. Кроме того, сообщается, что неизвестный облил журналистку телеканала News One кефиром.

Нацполиция Украины по Киеву подтвердила факт инцидента с журналисткой и задержание нападавшего. Помимо него, в полицию доставили еще «троих активных участников стычки». Правоохранительные органы также подтвердили ранение одного из участников акции.