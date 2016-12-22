Представитель Кокорина и Мамаева анонсировал их официальное заявление

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев выступят с официальным заявлением после сообщений об их участии в драках, сообщает «Москва 24».

«Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено», — заявил представитель футболистов в эфире телеканала.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нанесения в одном из кафе в центре Москвы побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Среди участников драки были Кокорин и Мамаев. Адвокат потерпевших сообщил о том, что его клиенты опознали в нападавших футболистов.



Также сообщалось, что незадолго до инцидента с чиновниками футболисты в компании других людей напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Его госпитализировали.

«Зенит» назвал произошедшее «отвратительным», «Краснодар» заявил о подготовке к разрыву контракта с Мамаевым.