Разработчик пистолета на замену ПМ рассказал о его испытаниях

На полигонах Минобороны начались испытания нового пистолета, который может заменить пистолет Макарова (ПМ), заявил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех») Альберт Баков. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, испытания завершатся в декабре 2018 года, после чего будет принято решение о его отправке в войска. Новое оружие разрабатывается под патрон 9×21. Название пистолета Баков не сообщил.
О том, что Ижевский механический завод концерна «Калашников» в ближайшее время запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева (ПЛ-15К), стало известно в марте. Это оружие называлось как основной кандидат на замену ПМ благодаря своей меньшей массе (легче на 200 г) и габаритам (короче на 40 мм). Новое оружие было представлено на военно-техническом форуме «Армия-2017».
Пистолет Макарова (ПМ) принят на вооружение в 1951 году. Он является самым массовым личным оружием в силовых структурах постсоветских стран, включая Россию.