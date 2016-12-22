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Два человека погибли при стрельбе в ТЦ в США
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Два человека погибли при стрельбе в ТЦ в США
Общество, 09:35
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Два человека погибли при стрельбе в ТЦ в США

В торговом центре Bell Tower Shops в городе Форт Майерс, штат Флорида, произошла стрельба, передает телеканал NBC. Двое убиты, еще два человека пострадали.

Свидетельница сообщила телеканалу, что стрельба произошла во время празднования ее дня рождения в ресторане внутри ТЦ. Когда она собралась расплачиваться, кто-то выстрелил в ее мужа, а затем застрелил ее ребенка.

Полиция перекрыла территорию торгового центра. Окружной шериф Кармин Марсено заявил, что не считает стрельбу случайной. Задержаны ли стрелявшие и сколько их было, он не уточнил.

Город расположен на юго-западе штата, южнее Орландо и западнее Майами.

Теги: Флорида , стрельба
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