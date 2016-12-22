СМИ узнали о желании Пентагона производить реплики российских пулеметов

Командование специальных операций США (USSOCOM) обратилось к американским производителям с просьбой создать местный вариант российских пулеметов ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) и крупнокалиберного НСВ под патроны калибра 7,62 и 12,7 мм. Как сообщает National Interest, просьба объясняется тем, что при вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока американцы поставляют им именно российское оружие. В USSOCOM посчитали, что правильней будет не платить за пулеметы, а наладить производство в самих США оружия, которое будет напоминать российские разработки.

Заинтересованным компаниям предлагается в скором времени представить свои варианты прототипов. Условием станет полный цикл производства в США, который будет исключать приобретение любых запчастей в других странах.

Ожидается, что если компании справятся с производством пулеметов, то могут последовать и другие заказы на иностранное оружие.