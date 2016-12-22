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На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
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На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
Общество, 21:06
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На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов возник на Сокольнической линии метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

«На восточном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем все возможное для скорейшего ввода движения в график», — указывается в сообщении.

По словам корреспондента РБК, поезд застрял в перегоне между станциями «Черкизовская» и «Преображенская площадь», дежурные на станциях призывают пассажиров пользоваться наземным общественным транспортом.

В 21:03 мск в метрополитене сообщили, что движение введено в график.

Теги: сбой в движении поездов , Сокольническая линия
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