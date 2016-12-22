Журналистки обвинили индийского министра в сексуальных домогательствах

Несколько журналисток обвинили государственного министра иностранных дел Индии Джаведа Акбара в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NDTV.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж отказалась комментировать секс-скандал. Обвинения против Акбара были выдвинуты в рамках движения #MeToo, осуждающего домогательства и выступающего в защиту их жертв.

Журналистка Прия Рамани рассказала, что год назад хотела взять интервью у Акбара, в ответ он пригласил ее в гостиничный номер в городе Мумбаи. Во время интервью госминистр предлагал девушке выпить и сесть на кровать рядом с ним. По словам другой журналистки Шумы Раха, она попала в такую же ситуацию с Акбаром в отеле в городе Калькутта, отмечает India Today.

Сам министр пока не ответил на обвинения, сейчас он находится в Нигерии.