«Сибур» досрочно выкупит евробонды на $200 млн

«Сибур» намерен досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала. Об этом сообщается на сайте компании.

Выкупом займется «дочка» ПАО «Сибур Холдинг» — Sibur Securities DAC. «Сибур» выставил оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 году и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 года в размере $500 млн. «Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность», — указывается в сообщении.

Финансированием сделки займутся CitigroupGlobal Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.

«Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность «Сибура» как эмитента. Поэтому в текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности», — сообщил председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов.