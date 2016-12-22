Путин назвал источник своей работоспособности

Президент России Владимир Путин заявил, что источником его работоспособности является общение с успешными людьми, достигшими хороших результатов в своих областях. Об этом он рассказал на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае, сообщает ТАСС.

«Когда смотришь на то, что происходит, всегда берутся дополнительные силы, когда видишь людей, у которых получается, которые дело делают и с таким хорошим результатом, это всегда хороший впрыск энергии», — сказал Путин.

Глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым прибыли в «Рассвет», где осмотрели яблоневые сады и пообщались с сотрудниками сельхозпредприятия.

Путин заявил, что планирует провести встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и хочет угостить его ставропольскими яблоками. Глава «Рассвета» Марат Галеев пообещал передать Путину «и яблочки, и саженцы». В ответ президент сказал, что «с удовольствием передаст» их ас-Сиси.