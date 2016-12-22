Суд приговорил бывшего вице-президента Гватемалы к 15,5 года тюрьмы

В Гватемале суд приговорил бывшего вице-президента Роксану Бальдетти к тюремному заключению сроком на 15 лет и 6 месяцев за мошенничество. Об этом сообщает издание El Universo.

Согласно заключению стороны обвинения и Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG), ​Бальдетти вступила в преступный сговор с 12 неустановленными лицами​, чтобы заключить правительственный контракт стоимостью $18 млн с израильской компанией M. Tarcic Engineering Limited на очистку загрязненного гватемальского озера Аматитлан. Озеро нуждалось в очистке, поскольку было загрязнено сточными водами и промышленными стоками.

П​о данным газеты The Times of Israel, правительство предоставило компании соответствующую сумму на 93 тыс. л обеззараживающего средства в начале 2015 года. Однако, в марте того же года Бальдетти приостановила проект и заморозила платеж за использование средства после появления жалоб ученых и экологов, которые начали задавать властям вопросы о контракте и очистителе. Как сообщает El Universo, оказалось, что жидкость, которой очищали озеро, представляла собой раствор воды, соли и хлора.

Сама Бальдетти, ранее отрицавшая вину, отказалась давать прессе комментарии.