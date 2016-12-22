Глава ФСБ отчитался об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков

Благодаря действиям правоохранительных органов на Северном Кавказе с начала 2018 года удалось предотвратить шесть терактов, заявил в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

​«Конкретные результаты проведенных в текущем году оперативных и боевых мероприятий — это шесть предотвращенных терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Уничтожены 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

Глава ФСБ отметил, что финансовая база бандитского подполья на Северном Кавказе сужается благодаря перекрытию каналов внешней поддержки. «Безуспешными становятся любые попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования», — подчеркнул Бортников.

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