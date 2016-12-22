В Индии за шпионаж задержали инженера совместного с Россией предприятия

В Индии военная контрразведка арестовала инженера совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, сообщает Times of India.
Задержанного инженера зовут Нишант Агравал, он работал системным инженером в подразделении компании, расположенном в одном из пригородов Нагпура, и руководил командой из 40 человек. Он считался весьма перспективным сотрудником: в частности, он стал лауреатом государственной премии «Молодой ученый» в 2017-2018 годах.
Для того, чтобы задержать Агравала, полиция штатов Махараштра и Уттар-Прадеш провели совместную операцию с военной разведкой страны. Источники издания в полиции сообщили, что ученый передавал закодированные данные в Пакистан, а также посылал фотографии секретных объектов.
Глава контртеррористического подразделения полиции Уттар-Прадеш Асим Арун рассказал изданию, что среди контактов молодого ученого на Facebook была женщина, которая представилась сотрудницей американской компании, однако на самом деле была связана с Межведомственной разведкой Пакистана.
Также, по информации канала, полиция держит под наблюдением двух человек, мужчину и женщину, которые являются научными сотрудниками лаборатории Организации оборонных исследований и разработок, находящейся в подчинении Минобороны Индии (штате Уттар-Прадеш).
Компания BrahMos была создана в 1998 году, ее название образовано от имен рек Брахмапутры и Москвы. Она занимается разработкой и производством сверхзвуковых крылатых ракет с одноименным названием.