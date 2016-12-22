В Петербурге подожгли редакцию связанного с Пригожиным агентства ФАН

В Санкт-Петербурге неизвестный поджег офис агентства «РИА ФАН», заявил РБК его руководитель Евгений Зубарев.

​Он сообщил, что пострадавших в результате поджога нет. «Если бы не охрана, то все было бы очень плохо. Обгорела часть редакции», — заявил Зубарев.

По его словам, полиция начала расследование. «Я очень рассчитываю, что полиция этим занимается, они сами нам заявили об этом, задавали вопросы», — пояснил он.

«Полиция устанавливает лиц, причастных к данному инциденту. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Фонтанка» со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел в ночь на 9 октября. Неизвестный ​ разбил стекло на первом этаже в здании на Белоостровской улице, 8, (бизнес-центр «Ильич») и бросил в помещение располагающейся там редакции «РИА ФАН» зажигательную смесь.

Сотрудник «РИА ФАН» подтвердил «Фонтанке», что окно было разбито, а зажигательная смесь была вылита на подоконник. В момент инцидента в редакции находились три человека. Это уже вторая попытка поджечь «РИА ФАН» — первая произошла в марте, в канун выборов президента. Тогда офис попытались поджечь снаружи, пишет «Фонтанка».

«РИА ФАН» было создано в 2014 году. Согласно расследованию РБК, агентство является частью «фабрики медиа», объединяющей 16 порталов. Они связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория «фабрики медиа» на февраль 2017 года насчитывала 36 млн человек, аудитория ФАН — 11 млн. Данные порталы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным, находящимся в санкционном списке США за связь с «фабрикой троллей», которую американские власти подозревают в попытках вмешаться в выборы.