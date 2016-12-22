Бронетранспортер с двумя военными затонул на учениях в Дагестане
Общество, 10:46
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Бронетранспортер с двумя военными затонул на учениях в Дагестане
В Дагестане в ходе учений затонул бронетранспортер с двумя военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
«При проведении учений во время десантирования с корабля в Каспийском море утонул БТР, в котором находились двое военнослужащих», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел 7 октября в Каспийске.
По словам информированного источника «Интерфакса», оба военных погибли. Тело одного из них уже обнаружили, в настоящий момент ведутся поиски останков второго.
РБК направил запрос в Министерство обороны.