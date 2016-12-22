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СМИ узнали о просьбе штаба Трампа к фирме из Израиля повлиять на соцсети
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СМИ узнали о просьбе штаба Трампа к фирме из Израиля повлиять на соцсети
Политика, 05:56
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СМИ узнали о просьбе штаба Трампа к фирме из Израиля повлиять на соцсети

Представитель предвыборного штата Дональда Трампа в 2016 году отправлял запрос в израильскую компанию Psy-Group, чтобы получить от нее советы по созданию фейковых аккаунтов для использования соцсетей, чтобы манипулировать общественным мнением. Об этом говорится в соответствующей переписке, которая имеется в распоряжении The New York Times, и рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией.

По данным издания, запрос отправил представитель предвыборного штаба Рик Гейтс, который хотел с помощью фиктивных личностей настроить против главного оппонента Трампа сенатора от Техаса Теда Круза 5 тыс. делегатов Национального собрания республиканской партии. Еще один запрос в фирму касался анализа противников Трампа и проведения «разведки» в отношении Хиллари Клинтон и близких к ней людей.

Третий запрос в компанию, в которой работают бывшие сотрудники израильской разведки, касался использования соцсетей, чтобы посеять раскол в рядах конкурентов. Psy-Group, отвечая на этот запрос, писала о проекте под названием «Проект Рим». Для этого компания использовала кодовые имена для Трампа –«лев», и Клинтон — «лес». Сенатора Круза назвали «медведем».

The New York Times отмечает, что нет никаких доказательств, что предвыборный штаб воспользовался советами израильской фирмы. По словам источника издания, Гейтс интересовался подобными вещами, потому что он был ответственным за стратегию в социальных сетях.

В одном из документов израильской компании, который датирован апрелем 2016 года, сказано, что ей в штабе Трампа предложили составить план по сбору информации и стратегию по оказанию влияния. Psy-Group сказала, что сможет собрать данные, чтобы оценить за кого именно хотят голосовать 5 тыс. делегатов от республиканской партии. Для этого в компании предложили оценить их аккаунты в социальных сетях и собрать другую доступную информацию, чтобы составить досье. Также Psy-Group предложила создать «выглядящие, как настоящие» фейковые аккаунты, которые будут своими сообщениями оказывать влияние на 2,5 тыс. целей, чтобы они отдали свои голоса за Трампа. В том числе, в сообщениях будет говориться об «скрытых мотивах и планах» Круза.

Всю работу израильская фирма оценила в $3 млн. Чтобы воплотить план в жизнь, Psy-Group собиралась удвоить стоимость и нанять дополнительно 50 сотрудников, в том числе граждан США, рассказал источник, который ранее работал на эту фирму.

Другой собеседник отметил, что следователи, которые работают на спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о возможном вмешательстве России в выборы, получили копии ответа от Psy-Group, а также опросили их сотрудников. Как отмечает газета, агенты ФБР часами говорили с сотрудниками компании. В 2018 году Федеральное бюро расследования выслало израильской полиции и Минюсту Израиля постановления суда о конфискации компьютеров Psy-Group в Тель-Авиве. На данный момент компания находится на стадии ликвидации.

Дело о вмешательстве России в президентские выборы в США было открыто в 2017 году. Следователи пришли к выводу, что российские хакеры создавали группы в соцсетях, которые занимались агитацией против Клинтон. Все обвинения во вмешательстве в выборы в России отрицают.

Теги: Дональд Трамп , Выборы , соцсети
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