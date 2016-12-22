СМИ узнали о жалобах в столичном правительстве на дефекты российского ПО

В российском приложении компании «Новые облачные технологии» (НОТ) «МойОфис Почта» нашли 33 дефекта, что не позволяет использовать его в качестве электронной почты для столичного правительства. Об этом говорится в письме руководителя департамента информационных технологий (ДИТ), министра правительства Москвы Артема Ермолаева к главе Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову, пишет газета «Коммерсантъ».



В своем письме от 5 сентября Ермолаев попросил Министерство комиссии «оказать влияние на разработчиков» «МойОфис Почта». «Коммерсантъ» отмечает, что 20 сентября он был отправлен в отставку из-за перехода на другую работу. Его место занял Эдуард Лысенко.

После этого, 21 сентября, в департамент информационных технологий Москвы поступил отчет от генерального директора НОТ Дмитрия Комиссарова, в котором он писал, что из 33 дефекта были исправлены 25 в версии программы, которая вышла еще в 2017 году. Чтобы провести «объективную оценку» функционирования приложения, он предложил продемонстрировать работу актуальной версии или же провести «независимую оценку», в которой будет участвовать третья сторона.



Через пять дней, а именно 26 сентября, вопрос о доработке «МойОфис Почта» поднимался на совещании заместителя главы Минкомсвязи Алексея Соколова. Его участники заявили, что 25 из 33 дефектов были устранены. Также они договорились, что до апреля 2019 году будут ликвидированы еще четыре недочета.



В департаменте информационных технологий Москвы подтвердили, что такое совещание имело место быть. Также в ведомстве отметили, что рассматривается возможность участия в тестировании приложения.

«МойОфис Почта» внесено в реестр российского ПО в 2016 году. В этом же году ДИТ заявил, что переходит с электронной почты Microsoft на софт компании НОТ. Генеральный директор НОТ заявил, что его приложение отвечает требованиям правительства к российскому программному обеспечению. По его словам, в письме из столичного правительства есть дополнительные пожелания, чтобы улучшить приложение и ошибки, которые ранее уже были устранены.