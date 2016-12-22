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В Airbus назвали имя следующего гендиректора
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В Airbus назвали имя следующего гендиректора
Бизнес, 21:10
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В Airbus назвали имя следующего гендиректора

Следующим гендиректором Airbus станет Гийом Фори, который сейчас занимает пост президента Airbus Commercial Aircraft, его кандидатуру выбрал совет директоров, сообщается на сайте компании.

Действующий гендиректор Airbus Томас Эндерс сложит свои полномочия 10 апреля 2019 года. «Гийом — отличный выбор. За долгие годы своей работы внутри и вне Airbus он приобрел опыт в воздухоплавании и промышленности», — прокомментировал Эндерс решение совета директоров.

Он подчеркнул, что Фори принадлежит к «новому поколению» лидеров, которое будет необходимо Airbus в предстоящем десятилетии.

С 1998 по 2008 год Фори занимал различные должности в менеджменте Eurocopter. Позже он перешел на работу в Peugeot SA, где был вице-президентом по исследованиям и разработкам. В 2013-м он возглавил Airbus Helicopters, а в начале 2018 года стал президентом Airbus Commercial Aircraft.

Теги: Airbus , гендиректор
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