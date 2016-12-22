Умер лауреат «Русского букера» Олег Павлов

Олег Павлов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Писатель Олег Павлов умер от инфаркта в воскресенье, 7 октября, сообщил РБК публицист Платон Беседин.

«От инфаркта умер вчера», — сказал он.

Смерть писателя подтвердили также в издательстве «Время», где вышла авторская серия прозы Павлова. ​

Павлов — российский писатель, в 1990 году его цикл рассказов «Караульные элегии» был опубликован в журнале «Литературное обозрение». Он является автором повести «Школьники», трилогии «Повести последних дней», романов «В безбожных переулках» и «Асистолия».

Премию «Русский Букер» он получил в 2002 году за повесть «Карагандинские девятины». Спустя десять лет, в 2012 году он стал обладателем премии Александра Солженицина за «исповедальную прозу, проникнутую поэтической силой и состраданием».