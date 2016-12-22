Первого в России частного пригородного ж/д перевозчика признали банкротом

Арбитражный суд Саратовской области признал «Межрегиональную пассажирскую компанию» банкротом и постановил взыскать с нее 6 тыс. руб. в пользу РЖД. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В компании на шесть месяцев ввели конкурсное производство — оно будет действовать до 4 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим стал Денис Акулин — член союза арбитражных управляющих «Авангард».

Как отмечает «Интерфакс», РЖД добивалась банкротства «Межрегиональной пассажирской компании» с 2016 года. Размер долгов саратовской компании перед РЖД составляет 104,7 млн руб., эта сумма сформировалась из-за невыплаты аренды за электрички в 2015 году.

«Межрегиональную пассажирскую компанию» основали в 2009 году, она стала первым в России частным пригородным железнодорожным перевозчиком, в 2010 году она получила необходимую лицензию для своей деятельности, а уже через год начала работу на пяти маршрутах.