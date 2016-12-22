«Зенит» вошел в двадцатку самых посещаемых футбольных клубов

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вошел в топ-20 самых посещаемых клубов в мире. Об этом сообщается на сайте клуба со ссылкой на данные портала Transfermarkt.

«Зенит» занял 19-е место со средней посещаемостью 48,98 тыс. зрителей. Лидером рейтинга стала «Боруссия» Дортмунд (76,9 тыс. зрителей), на втором месте оказалась «Бавария» (74 тыс.), а замыкает тройку лидеров «Манчестер Юнайтед» (71,1 тыс. зрителей). Московский «Спартак» занял 47-е место, в среднем его матчи посещают 33,3 тыс. зрителей.

Как отмечается в сообщении клуба, на первых семи официальных матчах сезона на стадионе «Санкт-Петербург» побывали 342,87 тыс. зрителей. Если учитывать товарищескую встречу с «Кайратом» и четыре фан-зоны «Смотри+ Арена», общая посещаемость достигает 396,4 тыс. зрителей.