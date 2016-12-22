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Экс-глава «Почты России» вышел из совета директоров компании «Еврохим»
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Экс-глава «Почты России» вышел из совета директоров компании «Еврохим»
Бизнес, 16:49
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Экс-глава «Почты России» вышел из совета директоров компании «Еврохим»

Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов не вошел в новый состав совета директоров Минерально-химической компании «Еврохим», сообщается на сервере раскрытия информации.

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «МХК «Еврохим», избранных решением единственного акционера общества от 28.06.2018», — говорится в сообщении. В том числе были прекращены полномочия Страшнова.

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Тем же же решением акционера (все голосующие акции МХК «Еврохим» принадлежат EuroChem Group AG) все члены совета директоров (за исключением Страшнова) были переназначены на свои посты. Место же Страшнова занял Валерий Сиднев, глава юридического департамента «Еврохима».

В июле Страшнов стал главным исполнительным директором «Еврохима», но уже 24 сентября покинул группу EuroChem «по личным обстоятельствам». «К сожалению, личные причины не позволяют мне довести до конца намеченные преобразования в группе», — сказал он.

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До работы в кмпании «Еврохим»​ Страшнов был топ-менеджером сотового оператора Tele2, Electrolux и Phillips Consumer Electronics. С 2013 по 2017 год он занимал пост руководителя «Почты России». После ухода из государственной компании Страшнов стал операционным директором в EuroChem Group.​

Теги: «ЕвроХим»
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